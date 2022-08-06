Meksika'da otoyolda 6 ceset bulundu Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cesedin tespit edildiği bildirildi. Meksika'nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cesedin tespit edildiği bildirildi. Meksika basınında yer alan habere göre, eyalet bağlı Quechultenango kentinin Tolixtlahuaca-Tejerias otoyolunda cesetler bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 6 kişiye ait olduğunu belirledi. İncelemede 2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetlerden 20 metre uzaklıkta ise yanmış bir kamyon bulundu. Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü. Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Güncel AA / Sinan Doğan Sonora Güncel Haberler

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