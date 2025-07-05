Meksika'da Otobüs Kazası: 7 Ölü, 30 Yaralı

MEKSİKO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin dağlık Ixcateopan de Cuauhtemoc bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kaza, Cuernavaca kentinden Tlapa de Comonfort'a gitmekte olan yolcu otobüsünün cuma sabahı yerel saatle 01.40 sularında yoldan çıkarak şiddetli yağış nedeniyle taşan Tlapaneco Nehri'ne devrilmesi sonucu meydana geldi.

Sivil savunma yetkilileri, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığı kazada 5 kişidense haber alınamadığını belirtti. Hayatta kalanlar hastanelere sevk edildi.

Otobüs, nehir yatağında kısmen suya gömülmüş halde bulunurken, kayıplara ulaşabilmek amacıyla nehrin aşağı kesimlerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun Guerrero eyaletine bağlı Tlapa, Cochoapa el Grande ve Tlacuiloya kasabalarının sakinleri olduğu bildirilirken, kazadan sağ olarak kurtarılan bir bebeğin tıbbi gözetim altında olduğu da teyit edildi.

Kurtarma çalışmalarına eyalet sivil savunma ekipleri, Ulusal Muhafızlar, Meksika Ordusu ve yerel gönüllüler katılıyor, ancak şiddetli akıntılar ve zorlu arazi koşulları kurtarma operasyonunu zorlaştırıyor.

İlk incelemelere göre kazanın, aşırı hız, sürücü yorgunluğu, kötü yol koşulları ve olası mekanik arıza gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, yerel haberlerde otobüsün aşırı kalabalık olabileceğine ilişkin iddialar da yer aldı.