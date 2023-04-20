Meksika'da, Maya tapınağı için kurban edildiği düşünülen 13 insana ait kalıntı bulundu

Meksikalı arkeologlar, Tabasco eyaletindeki bir Maya tapınağına adanarak kurban edildiği düşünülen 13 insana ait kalıntılar buldu.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden yapılan açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki bir sahil kasabasında bulunan insan kalıntılarının 8'inin erkek çocuklara ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, kalıntıların, yaklaşık 2 bin yıl önce Maya kültürüne ait bir tapınağa adanan kurbanlara ait olduğu kaydedildi.

Kalıntılarla birlikte defnedilen çok miktarda boncuk, ok başları ve deniz kabuklarından yapılan ziynet eşyasının da bulunduğu bildirildi.

Tapınağın, Orta Amerika'da bulunan Yucatan bölgesindeki Maya uygarlıklarına ait olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar, piramit şeklinde tapınağın altında defnedilmiş bulunan ve çok iyi korunan iskeletlerin 8'inin erkek çocuk, diğer 5 kalıntının ise daha sonraki yıllara ait yetişkin erkeklere ait olduğunu düşünüyor.