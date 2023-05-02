Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanını 40 göçmenin ölümünden sorumlu buldu

Meksika'da mahkeme, Göç İdaresi Başkanı Francisco Garduno'nun, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmalinin olduğuna karar verdi.

Ulusal basında çıkan habere göre, saatler süren duruşmanın ardından, Garduno hakkında dava açılmasına karar verildi.

Yargıç Victor Mario Hernandez Calderon, açıklamasında, toplanan kanıtlar neticesinde, Garduno'nun, yangın felaketinde sorumluluğunun olduğunu ve adli kontrol şartıyla 15 günde bir imza vereceğini belirtti.

Garduno'nun yanı sıra 4 çalışan hakkında da sorumlulukları oldukları gerekçesiyle cezai işlem yapılması kararı alındı.

Suçlama

Göç İdaresi Başkanı Garduno, gözaltı merkezinde çıkan yangında, 40 göçmenin ölümünde ihmali bulunmakla suçlanıyor.

Federal savcılar, mahkemede, 40 göçmenin öldüğü, gözaltı merkezinde çıkan yangında, özel güvenlik görevlilerinin, göç idaresi personelinden, göçmenlerin tahliyesi için izin istediğini, ancak bunun reddedildiğini iddia etmişti.

Savcılar, Garduno'nun, Ciudad Juarez tutuklu merkezinin genişletilmesi sırasında, basit güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tesisi kapatması gerektiğini savunmuştu.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde 27 Mart'ta bir göçmenin yangın çıkardığı iddiası

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yangında 40 kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve getirdiği Garduno'ya desteğini açıklamıştı.

Garduno, daha önce ise Cezaevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Ciudad Juarez tutuklu merkezinde, 27 Mart'ta, bir göçmenin yangın çıkardığı iddia edilmişti. Güvenlik kameralarının kayıtlarında, yangına rağmen 68 göçmenin kaldığı hücrenin kapılarının açılmadığı görülmüştü.