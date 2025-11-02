Meksika'da Mağaza Patlamasında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

MEKSİKO, 2 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bir mağazada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, patlama cumartesi günü öğleden sonra şehir merkezindeki bir mağaza zincirinde meydana geldi. Görgü tanıkları, yangının binaya ve yakındaki araçlara hızla yayıldığını ve birkaç kişinin içeride mahsur kaldığını belirtti.

Kurtarma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları yapmak ve yaralıları hastanelere nakletmek için olay yerine sevk edildi.

İlk incelemeler yangının, arızalı bir trafodan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Sonora yetkilileri, patlamanın terörle bağlantılı olmadığını duyurdu.