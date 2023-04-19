- Meksika'da kuraklığın vurduğu gölde binlerce balık telef oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki kuraklık sonucu su seviyesi ciddi şekilde azalan Metztitlan Gölü'nde binlerce balık telef oldu.

Meksika'da son yıllarda etkisini arttıran kuraklık nedeniyle Hidalgo eyaletindeki Metztitlan Gölü'nde su seviyesinde ciddi şekilde azalma oldu. Kuruma noktasına gelen gölde bulunan binlerce balık telef oldu. Meksika Ulusal Su Komisyonu'nun (Conagua) Hidalgo temsilcileri, Metztitlan Gölü'nün eyalette son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle tehlike altında olduğunu ifade etti.

Metztitlan Gölü çevresinde yaşayanlar, göldeki su seviyesini ve telef olan balıkların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurmaya çalıştı. Bölge sakinleri, yaşanan kuraklığın çevre felaketine neden olduğunu ve göldeki balıkların telef olması nedeniyle geçim kaynakları olan balıkçılığın olumsuz etkilendiğini ifade ederek, yetkililerden duruma müdahale etmesine istedi.

Uzunluğu 10 kilometre genişliği ise 2,9 kilometre olan Metztitlan Gölü'nde iklim krizine bağlı olarak son 3 yılda ikinci kez su seviyesinde düşüş olduğu belirtildi. Gölde son olarak 2020 yılının başlarında yaşanan kuraklık nedeniyle aynı yılın ağustos ve eylül aylarında su seviyesinde ciddi düşüş olmuş, yağışların etkisi ile su seviyesi eski haline dönmüştü.