Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Meksika'da küçük uçağın markete girdiği kazada 3 kişi öldü

Meksika'nın Morelos eyaletinde küçük uçağın markete girmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Morelos eyaletinde küçük uçağın markete girmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, King Air model çift motorlu küçük uçağın Morelos'a bağlı Cuernavaca kentindeki bir marketin duvarından içeri girdiği belirtildi.

Açıklamada, kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazada 4 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin uçakta bulunanlar mı yoksa markettekiler mi olduğunun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nin paylaştığı görüntülerde, uçağın gövdesinin marketin içinde parçalara ayrılmış halde olduğu görülüyor.

Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesi, uçağın ülkenin turistik Acapulco kentinden havalandığı bilgisini paylaştı.

King Air model çift motorlu küçük uçak, yaklaşık 9 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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