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Meksika'da Kaybolan Çocuklar İçin Yürüyüş Gerçekleştirildi

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Meksika'da yüzlerce anne, kaybolan çocuklarının bulunması için yürüyüş düzenledi. Ellerinde çocuklarının resimlerini taşıyan anneler, Devlet Başkanı'ndan yardım talep etti.

Meksika'da bir araya gelen yüzlerce anne, kaybolan çocuklarının bulunması için yürüyüş gerçekleştirdi.

Başken Meksiko'daki La Madre anıtında toplanan kadınlar, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yer aldığı tarihi meydana kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Ellerinde kaybolan çocuklarının resimlerini taşıyan anneler, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan çocuklarının bulunması için yardım talep etti.

Eyleme katılan Maria Olivia Morales, Meksika basınına yaptığı açıklamada, kaybolan kişi sayısının resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu ifade ederek, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi.

Oğlundan 3 yıldır haber alamadığını dile getiren Morales, "Yetkililerin yardımı olmaksızın tek başımıza ilerleyemeyiz. Bize destek vermiyorlar, ellerinde imkan olduğu halde bunu yerine getirmiyorlar." dedi.

Öte yandan günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Obrador, Anneler Günü'nü kutladı, kayıp çocuklara ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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