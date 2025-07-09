Meksika'da Kartel Üyeleri için Eğitim Çiftliğinde 10 Kişiye Ağır Ceza

MEXICO Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde kartel tarafından çete üyelerini eğitmek amacıyla kullanılan çiftlikte çalıştığı ve burada gerçekleşen infazlarla bağlantısı olduğu tespit edilen 10 kişi, 141'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Eylül 2024'te Jalisco'daki çiftliğe düzenlenen baskınla polis tarafından gözaltına alınan sanıkların, 3 kişinin kaçırılıp öldürülmesinden suçlu bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin, kartele ait çiftlikteki üç infazla bağlantısı olduğu tespit edilen 10 sanığın her birinin 141 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, her bir sanığın, kurbanların ailelerine yaklaşık 65 bin dolar (2 milyon 601 bin 988 lira) tazminat ödemesine de hükmedildiği kaydedildi.

Açıklamada, infazlarla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 farklı şüphelinin de yargılanma sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Yargı süreci devam eden isimler arasında 3 polis, kartele yeni üye bulmakla görevli olduğu iddia edilen bir çete üyesi ve çiftliğin bulunduğu Teuchitlan kasabasının belediye başkanı Jose Murguia Santiago yer alıyor.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar Garcia Harfuch, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, insan kalıntılarıyla dolu olduğu tespit edilen ve "dehşet çiftliği" olarak adlandırılan Teuchitlan kasabasındaki çiftlikte yürütülen incelemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmişti.

Harfuch, çiftliğin, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) adlı çetenin kullandığı "eğitim merkezi" olduğunu ve burada kartele katılmaya direnenlerin öldürüldüğünü aktarmıştı.