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Meksika'da Kartel Çatışması: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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Meksika'nın Guerrero eyaletinde karteller arasında çıkan çatışmada 2'si polis, toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 4 polis yaralanırken, 14 kartel üyesi de hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan şiddet olayları artış gösteriyor.

- Meksika'da karteller arasında çatışma: 16 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Guerrero eyaletinde karteller arasında yaşanan çatışmada 2'si polis 16 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da şiddet olayları artıyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında çatışma çıktı. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi. Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.

Meksika'da Kartel Çatışması: 16 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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