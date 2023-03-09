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Meksika'da kadın cinayetleri protesto edildi

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Meksika'da kadın cinayetleri protesto edildi

Meksika'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir araya gelen çoğunluğu kadın binlerce kişi kadın cinayetlerini protesto etti.

Meksika'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir araya gelen çoğunluğu kadın binlerce kişi kadın cinayetlerini protesto etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın bulunduğu meydanda toplanan kalabalık gruplar güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadı.

Bir grubun hükümet sarayı camlarını ateşe vermesi üzerine harekete geçen polis, gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlilerinin yangını söndürdüğü, herhangi bir yaralanma hadisesinin yaşanmadığı bildirildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde yürüyüş yapan gruplar, kadına yönelik şiddeti protesto ederek kadın haklarının savunulması çağrısında bulundu.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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