Meksika'da işçileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 14 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da işçileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 14 kişi öldü

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Meksika'da işçileri taşıyan otobüsün yaptığı kazada 14 kişi öldü

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde bir otobüsün otoyolun duvarına çarpması sonucu 14 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde bir otobüsün otoyolun duvarına çarpması sonucu 14 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, eyalet sınırları içindeki Tuxcueca-Citala otoyolunda dün gece işçileri taşıyan bir otobüs kaza yaptı.

Jalisco Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri, kazada otobüsteki 14 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, otobüsün, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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