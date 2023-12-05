Meksika'da Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi İşlemleri Askıya Alındı

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, fon eksikliği nedeniyle göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemleri ve ülke içerisindeki transferlerinin askıya alınmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak Maliye Bakanlığının ödemeleri durdurması gösterildi. Hükümet verilerine göre, bu yıl Meksika'da yaklaşık 590 bin yasa dışı göçmen kayda geçti.

MEXICO Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, fon eksikliği nedeniyle göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemleri ve ülke içerisindeki transferlerinin askıya alınmasına karar verdi.

Enstitü Komiseri Francisco Garduno tarafından 1 Aralık'ta alındığı belirtilen karar, isminin açıklanmasını istemeyen bir kurum yetkilisince doğrulandı.

Karara, Maliye Bakanlığının yıl sonu bütçe düzenlemeleri nedeniyle kasımda Ulusal Göç Enstitüsüne yapılan ödemeleri durdurması gerekçe gösterildi.

Kararın, mükellefiyetleri karşılayacak likidite eksikliği nedeniyle alındığını ifade eden Garduno, sınır dışı etme işlemleri ve düzensiz göçmenlerin ülke içerisindeki transferi olmak üzere çeşitli kurum faaliyetlerinin durdurulmasını emretti.

Ocak-ekimde 51 bin göçmen sınır dışı edildi

Hükümet, sınır şehirleri üzerindeki göçmen baskısını hafifletmek için düzensiz göçmenleri sık sık ABD sınırına yakın kuzey bölgelerinden güneydeki noktalara taşıyordu.

Hükümet verileri, ülke sınırları içerisinde bu yıl yaklaşık 590 bin yasa dışı göçmenin kayda geçtiğini gösteriyor. Bu veri, geçen yılın tamamında 440 bin ve 2021'de 310 bin yasa dışı göçmene kıyasla ciddi artışa işaret ediyor.

Öte yandan, geçen yılın tamamında 122 bin ve 2021'de 130 binden fazla göçmeni sınır dışı eden Meksika, bu sene ocak-ekimde 51 bin göçmeni sınır dışı etti.