Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı - Haberler

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Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi kentine bağlı Mexquitic de Carmona yolunda, kontrolü kaybeden otobüs metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Kazada, 4'ü kadın 6 göçmen yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Otobüste bulunan kişilerin Honduras, El Salvador ve Küba uyruklu olduğu bildirildi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Sonora, Güncel, Haberler

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