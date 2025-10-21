Haberler

Meksika'da Gaz İşleme Tesisinde Patlama: 5 Yaralı

Güncelleme:
Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Pemex'e ait gaz işleme tesisinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Olay sonrası 1800 çalışan ve çevre sakinleri tahliye edildi.

MEKSİKA'nın güneyindeki gaz işleme tesisinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Reforma bölgesinde, devlet enerji şirketi Pemex'e (Petroleos Mexicanos) ait Cactus Gaz İşleme Kompleksi'nde şiddetli bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın, tesisin büyük bir bölümünde hasara yol açtığı, yaklaşık 1800 çalışan ile çevrede yaşayanların güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pemex yetkilileri, olay sırasında bölgedeki 5 askerin yaralandığını ve durumlarının stabil olduğunu aktardı. Şirketin, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, ancak patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdiği kaydedildi.

Patlamanın, tesisteki bazı binalarda ve çevredeki araçlarda da hasara neden olduğu, yetkililerin ise güvenlik önlemlerini artırdığı ve olayın çevresel etkilerini incelediği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
