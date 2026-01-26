Haberler

Meksika'da futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Salamanca kentinde bir futbol maçının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Saldırının kentteki suç dalgasının bir parçası olduğu belirtildi.

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını belirtti.

Prieto, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının "kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyleyen Prieto, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a şiddetin kontrol altına alınması için yardım çağrısında bulundu.

Guanajuato savcılık ofisinden yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Guanajuato, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

