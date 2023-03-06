Meksika'da dini ritüel sırasında direkten düşen kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler MEXICO Meksika'nın Puebla eyaletinde bir kadın "Voladores" ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü. MEXICO Meksika'nın Puebla eyaletinde bir kadın "Voladores" ritüelinde performans sergilerken direkten düşerek öldü. Yetkililer, Çiçek Festivalinde performans sergileyen kadının 30 metre yüksekliğindeki direkten düşerek yaşamını yitirdiğini doğruladı. "Voladores", Meksika ve Orta Amerika'daki çeşitli etnik gruplar tarafından tanrılarıyla bağlantı kurmanın bir yolu olarak gerçekleştirilen geleneksel bir ritüel olarak biliniyor. Ritüel esnasında direğe tırmanan ve kendilerini direğin etrafına dolanmış halatlara bağlayan dört oyuncu daireler çizerek havada alçalıyor. Kaynak: AA / Güncel Puebla Sonora Güncel Haberler

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