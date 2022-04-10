Meksika'da Devlet Başkanı Obrador için 'tamam mı devam mı' referandumu

Meksika'da düzenlenen referandum ile halk, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un görevine devam edip etmeyeceğine karar vermek için sandık başına gitti.

Meksika'da düzenlenen referandum ile halk, 2018 yılında göreve gelen Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un kalan üç yıllık görev süresine devam edip etmeyeceği hakkında karar verecek. Referandumda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sona erecek. Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü'nün (INE) referandum sonucunu yerel saatle 21.00 ile 22.00 arasında açıklaması bekleniyor.

Meksika kanunlarında yer alan ve her devlet başkanının görev süresinin ortasında göreve devam edip etmeyeceğine karar verilen bu referandum ülkede uzun süredir uygulanmamıştı. Ancak bu yıl Obrador'un ısrarı ile ülke tarihinde ilk kez gerçekleştiriliyor.

Meksika'da muhalefet, yapılan referanduma açıkça karşı çıktığını belirtti. Ülkedeki bazı muhalefet liderleri bu referandumun gereksiz olduğunu savunarak seçmenlere boykot çağrısı yaparken, INE de Obrador'un referandum teklifine gereksiz bir harcama olur cevabını vermişti.

Referandum kararının geçerli olması için gereken yüzde 40 katılım sağlanmadığı takdirde Obrador'un göreve devam etmesi, ancak devlet bütçesini gereksiz harcamalarda kullandığı gerekçesiyle muhalefet ve INE tarafından eleştirilere maruz kalması bekleniyor.

(Saim Sevinç/İHA)