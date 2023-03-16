- Meksika'da dev hortum paniğe neden oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde görülen dev hortum görenleri korkuttu.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletine bağlı Villa de Zaragoza ile Villa de Reyes şehirlerinin yakınında dev bir hortum oluştu. Şiddetli yağışların ardından ortaya çıkan hortum bölge halkını paniğe sürükledi. San Luis Potosi eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, hortum sebebiyle can veya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, hortumun kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının bölgedeki sıcak hava ile karşılaşması sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi verilerine göre hortumlar, her yılın Mart ile Haziran ayları arasında özellikle ülkenin kuzey eyaletlerinde sıkça görülüyor.