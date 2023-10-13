Meksika'da cezaevinde çıkan kavgada 4 mahkum öldü
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Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Eyalete bağlı Cardenas kentindeki Las Palmas Sosyal Yeniden Entegrasyon Merkezi'nde mahkumlar, birbirleriyle çatıştı.
Çıkan kavgada 4 mahkum yaşamını yitirirken, hapishaneye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Olayların ardından cezaevi etrafına toplanan mahkum yakınları yetkililerden bilgi talebinde bulundu.
Meksika basınında çıkan haberde, kavganın iki çete arasında yaşandığı bildirildi.
Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel