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Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi

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Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ateşe verildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ateşe verildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu.

Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçlerinin bölgeye geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

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