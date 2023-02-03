Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi Güncel Haberler Meksika'nın Michoacan eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ateşe verildi. Meksika'nın Michoacan eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ateşe verildi. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı. Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu. Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçlerinin bölgeye geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi. Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Tragger Sonora Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.