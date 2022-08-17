Meksika'da bu yılın başından itibaren öldürülen gazeteci sayısı 14'e çıktı Güncel Haberler MEXICO Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde Juan Arjon Lopez adlı gazetecinin ölü bulunmasıyla bu yılın başından itibaren ülkede öldürülen gazeteci sayısı 14'e yükseldi. MEXICO Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde Juan Arjon Lopez adlı gazetecinin ölü bulunmasıyla bu yılın başından itibaren ülkede öldürülen gazeteci sayısı 14'e yükseldi. Eyaletin Başsavcısı Claudia Indira Contreras Cordova, düzenlediği basın toplantısında, Lopez'in 9 Ağustos'tan beri kayıp olduğunu söyledi. Meslektaşları ve aile üyeleri, "A Que Le Temes" adlı portalın muhabiri olan 62 yaşındaki Lopez'in son olarak 8 Ağustos'ta görüldüğünü belirtti. Lopez'in kaybolduğuna dair haberin yayılmasının ardından yetkililer arama ekibi kurdu. 2022 başından bu yana 14 gazeteci öldürüldü Meksika'da basın mensuplarına yönelik şiddet dalgası hız kesmiyor. 10 Ocak'ta gazeteci Jose Luis Gamboa'nın Veracruz eyaletinde ölü bulunmasından bu yana katledilen gazeteci sayısı 14'e yükseldi. Ülkede "2022 yılı gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yıl" olarak görülüyor. İnsan hakları örgütleri Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u gazetecileri baskı altına almakla suçluyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütüne (RSF) göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı. Güncel AA / Mehmet Alaca Cordova Sonora Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meksika'da bu yılın başından itibaren öldürülen gazeteci sayısı 14'e çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.