Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Meksika'da bir sahildeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

MEXICO Meksika'nın Guerrero eyaletinin sahil kesiminde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

MEXICO Meksika'nın Guerrero eyaletinin sahil kesiminde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Guerrero eyaleti savcılığı, silahlı 2 kişinin eyaletin Acapulco şehrindeki bir sahil restoranına saldırdığı ve 2 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Olay yerine gelen polislerle çatışan saldırganlardan 1'inin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Saldırı anında telaş halinde sahile koşan ve restorandaki masaların altına saklanan insanların yer aldığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

2006'dan bu yana uyuşturucu çeteleri arası güç mücadelesinin ve çatışmaların yaşandığı Acapulco sahilinde daha önce de silahlı saldırılar meydana gelmişti.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Sonora, Güncel, Haberler

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