Meksika'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü - Haberler

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Meksika'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Meksika'da başkentin kuzeyindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da başkentin kuzeyindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki habere göre, Meksiko'nun Lindavista semtinde bulunan bir otele baskın yapan silahlı kişiler etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların oteli daha sonra ateşe verdiğini, aynı şekilde bitişikte bulunan iki barı da yaktığını bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü de sevk edildi.

Saldırının organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Meksiko, Saldırı, Sonora, Güncel, Haberler

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