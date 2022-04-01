Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu - Haberler

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Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da bir kamyonda 6 kesik insan başı bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, bir kamyonun tentesinde 6 kesik insan başı bulundu.

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, bir kamyonun tentesinde 6 kesik insan başı bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilapa kasabasında, ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri 6 kesik insan başıyla karşılaştı.

Caddeyi kordon altına alan polis, başların olduğu yerde üzerinde mesaj yazan bir branda gördü.

Kesik başlar savcılık eşliğinde otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Servisine kaldırıldı.

Karteller arası savaşın yoğun olduğu Guerrero eyaletinde, daha önce de buna benzer hadiseler yaşanmıştı. Rakip çetelerin birbirlerine bu tarz katliamlarla karşılık vererek alan hakimyeti kurmak istedikleri biliniyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Güvenlik güçleri, Sonora, Güncel, Haberler

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