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Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum öldü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum öldü

Güncel Haberler

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksiko'nun doğusundaki Santa Martha Acatitla Hapishanesi'nde mahkumlar arasında kavga çıktı.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliğinden yapılan açıklamada, mahkumlar arasında yaşanan kavgada 3 kişinin şiddetli darbeler sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Başkent Meksiko'nun Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar Garcia Harfuch, Twitter hesabındaki paylaşımında, kavganın ardından ihmalleri olduğu gerekçesiyle cezaevi müdürü ve güvenlik müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Mahkumları öldürenlerin 5 kişi oldukları, nitelikli adam öldürme, hırsızlık ve adam kaçırma suçlarından sabıkaları oldukları bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Meksiko Sonora kavga Güncel Haberler

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