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Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

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Meksika'nın Sonora eyaletinde bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kentinde, "Ne korkuyorsun" isimli internet sitesinin sahibi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Sonora Savcılığından yapılan açıklamada, öldürülen gazetecinin 62 yaşındaki Juan Arjon Lopez olduğu ve yapılan incelemede şiddetli darbelere maruz kaldığı belirtildi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Colorado Sonora Rio Güncel Haberler

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