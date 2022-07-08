Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Meksika'da bir araçta ikisi polis 3 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bir aracın içinde ikisi polis 3 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bir aracın içinde ikisi polis 3 kişinin cesedi tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Mazamitla kasabasında, içinde 3 kişinin olduğu terkedilmiş bir araç bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, aracın içinde bulunan 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından cesetlerden ikisinin bir süre önce kaybolan 2 polise ait olduğu ortaya çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polislerin devriye görevi yaptıkları esnada eyalete bağlı Montozo kasabasında, geçen 1 Temmuz'da organize suç örgütleri tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Tragger Sonora Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title