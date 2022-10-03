Meksika'da bir alışveriş merkezindeki silahlı çatışmada 1 kişi öldü Güncel Haberler Meksika'nın Guadalajara şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Meksika'nın Guadalajara şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Yetkililer, alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı çatışmada, çalışan veya müşteri olduğu düşünülen 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Alışveriş merkezinin yakınındaki bir arabada ise 1 kişi ölü bulundu. Sosyal medyada paylaşılan olay anından görüntülerde, silah sesleri yankılanırken kurşunlardan kaçmak isteyen bazı müşterilerin zemine yattığı görüldü. Olayla ilgili detaylı bilgi verilmedi. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı alışveriş Sonora Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meksika'da bir alışveriş merkezindeki silahlı çatışmada 1 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.