Meksika'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Meksika'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Başkent Meksiko'da bir araya gelen 100'e yakın sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Protestocular, Meksiko'nun tarihi meydanı ve devlet başkanlığı sarayının bulunduğu alana kadar yürüdü.

Acil ateşkes çağrısında bulunan eylemciler, "Özgür Filistin" ve "Katliamları durdurun" sloganları attı.

Binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Meksikalılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail Büyükelçiliği önünde iki kez eylem yaptı.