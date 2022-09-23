- Meksika'da bilardo salonuna silahlı saldırı: 10 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Tarimoro şehrindeki bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Tarimoro şehrinde bir bilardo salonundan silah sesleri yükseldi. Silahlı grubun salona gelerek içeridekilere açtığı ateş sonucu 9 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldığı esnada ambulansta hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganların olay yerine kartonlara yazılmış 2 not bıraktığı görüldü.

Olayın suç örgütleri arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor

Kartonlarda yazan nota göre saldırı, Santa Rosa de Lima karteli tarafından üstlenildi. Görgü tanıkları, kurbanların Meksika'nın ünlü Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu söyledi. Saldırının organize suç örgütleri arasında bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanması için hem yerel hem de federal ekiplerin çalıştığını açıkladı.