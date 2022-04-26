Son dakika gündem: Meksika'da askeri helikopter düştü - Haberler

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Son dakika gündem: Meksika'da askeri helikopter düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre Meksika'da donanmaya ait bir helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Meksika'da donanmaya ait bir helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan şehrinde bulunan Rafael Buelna Uluslararası Havalimanına iniş yapmaya çalışan Meksika Donanmasına ait bir helikopter arızalanarak düştü. Yaşanan kaza üzerine Rafael Buelna Uluslararası Havalimanında hazır bulunan kurtarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine ulaştı. Şimdiye kadar resmi makamlar helikopter kazasında can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmazken, görgü tanıkları olayda en az 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin kuyruk rotorunda yaşanan bir arıza sebebiyle pilotun kontrolü kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Kaza anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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