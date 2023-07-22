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Meksika'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 1 Ölü

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Meksika'nın Puebla eyaletinde akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Puebla eyaletinin San Pedro Cholula şehrinde yer alan bir otoyolda 30 metreküp akaryakıt taşıdığı belirtilen tanker kamyonu sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle araçta patlama yaşanırken tankerden sızan yakıt yolda büyük bir yangına yol açtı. Patlama sonrası yanan tankerden yükselen alevler nedeniyle çevredekiler paniğe kapıldı. Kamyonun içinde mahsur kalan 36 yaşındaki sürücü yangında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otoyolu kaplayan alevlerin söndürülmesi için çalışırken, güvenlik nedeniyle otoyoldaki trafik bir süreliğine her iki yönde kapatıldı. Puebla Eyaleti Valisi Sergio Salamon kazaya ilişkin yaptığı açıklamada yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ve vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Puebla eyaletinin San Pedro Cholula şehrinde yer alan bir otoyolda 30 metreküp akaryakıt taşıdığı belirtilen tanker kamyonu sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle araçta patlama yaşanırken tankerden sızan yakıt yolda büyük bir yangına yol açtı. Patlama sonrası yanan tankerden yükselen alevler nedeniyle çevredekiler paniğe kapıldı. Kamyonun içinde mahsur kalan 36 yaşındaki sürücü yangında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otoyolu kaplayan alevlerin söndürülmesi için çalışırken, güvenlik nedeniyle otoyoldaki trafik bir süreliğine her iki yönde kapatıldı.

Puebla Eyaleti Valisi Sergio Salamon kazaya ilişkin yaptığı açıklamada yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ve vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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