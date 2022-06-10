Meksika'da Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada OHAL ilanı - Haberler

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Meksika'da Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada OHAL ilanı

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada OHAL ilanı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde, 29 Mayıs'tan bu yana etkisini sürdüren Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde, 29 Mayıs'tan bu yana etkisini sürdüren Agatha Kasırgası nedeniyle 25 kasabada olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha, Meksika kıyılarında etkisini artırmaya devam ediyor.

Ulusal Sivil Koruma Koordinatörlüğü, kasırganın yol açtığı eyalete bağlı 25 kasabada OHAL ilanı kararnamesinin imzalandığını bildirdi.

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, kayıplara ilişkin açıklamasında, 9 kişinin daha cesedinin tespit edildiğini, kayıp 6 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Böylece Agatha Kasırgası'nın Meksika kıyılarını vurmasından bu yana ölü sayısı 19'a yükseldi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kasırgadan etkilenenlere yardım ulaştırılması için gerekli yerlere talimat verildiğini kaydetti.

Meksika'da hükümet, Agatha'nın tehlikeli olduğunu duyurmuş, ülkenin güneyindeki Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde, 294 kasabada turuncu alarma geçtiklerini açıklamıştı.

Oaxaca kıyılarında saatte 140 ila 170 kilometre hızla ilerleyen kasırga, 6 ila 8 metre yüksekliğinde dalga oluşturmuştu.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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