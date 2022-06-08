Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı - Haberler

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu. Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.

Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel