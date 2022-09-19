Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarası yapıldı, başkentte sirenler yükseliyor

Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Mexico City ve çevredeki bazı eyaletlerde hissedildi.

15 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

BD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ TEHDİDİ UYARISI YAPILDI

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle "tsunami tehdidi" uyarısı yapıldı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı. Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

BAŞKENTTE SİRENLER YÜKSELDİ

Deprem Michoacan eyaletinin yanı sıra çevresinde yer alan Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos eyaletlerinde ve başkent Mexico City'de hissedildi. Mexico City'de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girdi. Yaşanan deprem ülke genelinde bugün düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı'ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelirken, depremin merkez üssü Michoacan eyaletinde ve başkent Mexico City'de şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

"CİDDİ BİR ŞEY OLMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.