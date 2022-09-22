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Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem

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Meksika'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın batı orta kesiminde Michoacan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'nın batı orta kesiminde Michoacan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaleti olan depremin yaklaşık 24,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Eyalet yetkilileri, depremin eyalet genelinde hissedildiğini ancak henüz hasar bildirilmediğini açıkladı.

Meksika'da 19 Eylül'de yine Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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