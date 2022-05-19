Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü - Haberler

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Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.

Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Coahuila, Sonora, Güncel, Haberler

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