Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Sonora, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title