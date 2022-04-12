Meksika'da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyorNuevo Leon eyaletindeki orman yangını kontrolden çıktı

- Meksika'da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor

Nuevo Leon eyaletindeki orman yangını kontrolden çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'da devam eden 42 orman yangınıyla mücadele sürerken, Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrindeki orman yangınının kontrolden çıktığı bildirildi.

Meksika'da birçok noktada çıkan orman yangınları ile mücadele devam ederken, Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santiago şehrinde 24 Mart'ta başlayan orman yangınının kontrolden çıktığı bildirildi. Bölgede etkili olan ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarların, yangının kontrolden çıkmasında etkili olduğu bildirilirken, çevredeki bazı yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlara her an tahliye olabilecekleri uyarısı yapıldı.

Santiago Belediyesi, şehirdeki eğlence, festival gibi etkinliklerde ateş yakılmasını yasakladı. Şu ana kadar 4 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangınıyla mücadelede Ulusal Muhafızlar, Meksika Ordusu ve bölge itfaiyesinden 355 kişilik bir ekibin görev aldığı ve 7 hava aracının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Ülkenin kuzeyindeki bir diğer büyük orman yangını olan Tamaulipas eyaletindeki El Cielo Ekolojik Parkı'ndaki yangınla mücadele ise 17 Mart'tan bu yana sürüyor. Tamaulipas Eyaleti Valisi Garcia Cabeza de Vaca'nın bizzat yönettiği söndürme çalışmalarında 27'nci güne girilirken, şimdiye kadar bin 900 hektarlık alanı küle çeviren yangının henüz yüzde 60 oranında kontrol altına alındığı açıklandı. Yangınla mücadelede 370 itfaiyeci ve 3 helikopterin görev yaptığı bildirildi.

Ülke genelinde 42 orman yangını devam ediyor

Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden 42 orman yangını olduğunu bildirilerek, yangınlarla toplam bin 814 itfaiyecinin görev yaptığı aktarıldı.