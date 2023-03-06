Meksika'da 4 ABD vatandaşı silahlı kişilerce kaçırıldı Güncel Haberler MEXICO Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi. MEXICO Meksika'nın Matamoros şehrinde silahlı kişilerin 4 ABD vatandaşını kaçırdığı bildirildi. ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaleti sınırındaki Matamoros'a araçla seyahat eden 4 kişinin Meksika'ya girdikten kısa süre sonra ateş altında kaldıkları belirtildi. Açıklamada, "4 Amerikalı, olay yerinden silahlı adamlar tarafından alınarak araca bindirildi." ifadesine yer verildi. FBI'ın kaçırılan 4 ABD vatandaşının iadesi ve suçluların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koyduğu kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Teksas Sonora Güncel Haberler

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