Meksika'da 2 oyuncu dizi çekimlerinin ardından yaşanan trafik kazasında öldü - Haberler

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Meksika'da 2 oyuncu dizi çekimlerinin ardından yaşanan trafik kazasında öldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Meksika'da 2 oyuncu dizi çekimlerinin ardından yaşanan trafik kazasında öldü

MEXICO Meksika'da yaşanan trafik kazasında Netflix dizisi "The Chosen One"ın iki oyuncusu hayatını kaybederken, aralarında oyuncuların ve ekip üyelerinin de olduğu 6 kişi yaralandı.

MEXICO Meksika'da yaşanan trafik kazasında Netflix dizisi "The Chosen One"ın iki oyuncusu hayatını kaybederken, aralarında oyuncuların ve ekip üyelerinin de olduğu 6 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, The Chosen One isimli dizi setinin ardından oyuncuların bindiği minibüs Baja California Sur Yarımadası'nda Mulege yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

Kazada oyuncular Raymundo Garduno Cruz ve Juan Francisco Gonzalez Aguilar yaşamını yitirdi. Aralarında oyuncular ve ekip çalışanlarının da olduğu 6 kişi ise yaralandı.

Öte yandan, Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde dini bir etkinliğe katılan insanları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişi öldü ve 40 kişi de yaralandı.

Kazanın nedenine dair araştırmalar sürüyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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