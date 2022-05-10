Meksika'da 2 gazeteci öldürüldü - Haberler

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Meksika'da 2 gazeteci öldürüldü

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Meksika'da 2 gazeteci öldürüldü

MEXICO Meksika'da, iki gazeteci daha cinayete kurban gitti.

MEXICO Meksika'da, iki gazeteci daha cinayete kurban gitti.

Veracruz eyaletinde iki gazetecinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Veracruz Eyalet Savcılığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cosoleacaque'deki haber sitesi El Veraz'ın yöneticisi Yessenia Mollinedo Falconi ve muhabiri Sheila Johana Garcia Olivera'nın öldürülmeleri olayının araştırıldığını kaydetti.

Son iki cinayetle birlikte ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 11'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

Meksikalı gazeteciler de geçen hafta yerel bir gazetede köşe yazarı olarak görev yapan Luis Enrique Ramizer'in öldürülmesini protesto etmeye hazırlanıyor.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Twitter, Sonora, Güncel, Haberler

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