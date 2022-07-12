Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı - Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. - Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı MEXİCO CİTY - Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Meksika'nın Nuevo Leon eyaletindeki Mina şehrinde meydana gelen kazada karşı yönlerden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Mina şehri sivil savunma yetkilileri, olayda 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 11 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın nedeni ile ilgili açıklama yapılmadı. İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel Tragger Sonora Leon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meksika'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.