Meksika'da 190 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı
Meksika'da, insan kaçakçılarının ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığı 190 göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
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Meksika'da, insan kaçakçılarının ABD'ye götürme vaadiyle kandırdığı 190 göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Meksika basınında yer alan habere göre polis, ülkenin Tapachula kentinde 100, Juarez'te ise 90 göçmeni kaçakçılardan kurtardı.
Çin, Venezuela, Küba, Guatemala ve Haiti uyruklu 190 göçmen, Ulusal Göç Enstitüsü (INM) yetkililerine teslim edildi.
Polis, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
AA / Sinan Doğan - Güncel