Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum, ABD ile Deniz Güvenliği Koordinasyonunu Güçlendirmeyi Talep Etti

MEKSİKO, 30 Ekim (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Acapulco Limanı yakınlarındaki uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere düzenlediği saldırıların ardından ABD'yle deniz güvenliği koordinasyonunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Sheinbaum, çarşamba günkü basın toplantısında Meksika'nın egemenliğini ihlal edebilecek bu tür hamlelere karşı olduğunu belirterek, gelecekteki olayları önlemek için ikili güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, "ABD ile mevcut güvenlik anlaşmaları çerçevesinde protokollerin iyileştirilmesini istiyoruz. Egemenliğimizin ihlal edilmesini veya münhasır ekonomik bölgemizde izinsiz operasyonların yapılmasını önlemeliyiz" diye ekledi.

Meksika ulusal sularında şüpheli gemilerin tespit edilmesi halinde ABD'li yetkililerin Meksika tarafını uyarması gerektiğini kaydeden Sheinbaum, bu sayede Meksika donanmasının, özellikle de Meksika vatandaşlarının dahil olduğu durumlarda olaya müdahale edebileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun pazartesi günü Pasifik'in doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 4 gemiye düzenlediği 3 saldırıda 14 "narko teröristi" öldürdüğünü, bir kişinin de saldırıdan sağ kurtulduğunu duyurmuştu.

Meksika da saldırının ardından hayatta kalan kişiye yönelik bir kurtarma operasyonu düzenledi.