Haberler

Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum, ABD ile Deniz Güvenliği Koordinasyonunu Güçlendirmeyi Talep Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Acapulco Limanı yakınlarındaki sularda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle düzenlediği saldırılara yanıt olarak deniz güvenliği işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Sheinbaum, Meksika'nın egemenliğinin ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

MEKSİKO, 30 Ekim (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Acapulco Limanı yakınlarındaki uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere düzenlediği saldırıların ardından ABD'yle deniz güvenliği koordinasyonunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Sheinbaum, çarşamba günkü basın toplantısında Meksika'nın egemenliğini ihlal edebilecek bu tür hamlelere karşı olduğunu belirterek, gelecekteki olayları önlemek için ikili güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, "ABD ile mevcut güvenlik anlaşmaları çerçevesinde protokollerin iyileştirilmesini istiyoruz. Egemenliğimizin ihlal edilmesini veya münhasır ekonomik bölgemizde izinsiz operasyonların yapılmasını önlemeliyiz" diye ekledi.

Meksika ulusal sularında şüpheli gemilerin tespit edilmesi halinde ABD'li yetkililerin Meksika tarafını uyarması gerektiğini kaydeden Sheinbaum, bu sayede Meksika donanmasının, özellikle de Meksika vatandaşlarının dahil olduğu durumlarda olaya müdahale edebileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun pazartesi günü Pasifik'in doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 4 gemiye düzenlediği 3 saldırıda 14 "narko teröristi" öldürdüğünü, bir kişinin de saldırıdan sağ kurtulduğunu duyurmuştu.

Meksika da saldırının ardından hayatta kalan kişiye yönelik bir kurtarma operasyonu düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.