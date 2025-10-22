Haberler

Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum, ABD'deki Meksikalı Gözaltılarını Eleştirdi

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de Meksikalıların gözaltına alınmasına dair endişelerini dile getirerek, hukuki durumları netleşmeyen yaklaşık 1.390 Meksikalının son dönemde gözaltına alındığını açıkladı. Sheinbaum, Meksika'nın ABD'ye yeni göçmen karşıtı politikalar hakkında nota verdiğini vurguladı.

MEKSİKO, 22 Ekim (Xinhua) -- Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de ocak ayından bu yana 2.382 Meksikalı'nın gözaltına alındığını söyledi.

Sheinbaum, salı günkü basın toplantısında toplam gözaltıların yaklaşık yüzde 58'ine karşılık gelen 1.390 Meksikalı'nın ABD'de 6 Haziran ile 20 Ekim tarihleri arasında düzenlenen göçmen operasyonlarında gözaltına alındığını belirtti.

Sheinbaum, gözaltına alınanların hukuki statüsünün tam olarak netleşmemiş olmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sheinbaum, ABD'deki göçmen baskınları konusunda, "Kardeşlerimizin orada gördüğü muameleyi kabul etmiyoruz" dedi.

Sheinbaum, Meksika'nın Washington'a yeni göçmen karşıtı politikası hakkında diplomatik kanallardan birden fazla nota verdiğini ve insan hakları ihlallerinin kınanması konusunda hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım ettiğini vurguladı.

Sheinbaum, mağdurların konsolosluk desteği ve daha fazla hukuki yardım için şikayetleri kendilerinin yapması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
