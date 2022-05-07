Meksika Cumhurbaşkanı Göç Sorununun Yükünü Paylaşması İçin ABD'ye Çağrıda Bulundu

SAN SALVADOR, 7 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Cuma günü, ABD'nin Orta Amerika'dan gelen kitlesel göçle mücadele yükünü paylaşması gerektiğini söyledi. Lopez Obrador, El Salvador ziyareti sırasında göçmen krizinin ortak bir biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Lopez Obrador ve Salvadorlu mevkidaşı Nayib Bukele, El Salvador'da istihdam yaratmayı ve işgücü çıkışını engellemeyi amaçlayan "Hayatı Ekme" ve "Geleceği İnşa Eden Gençlik" adlı Meksika kalkınma programlarını uygulamaya karar verdiler.

Lopez Obrador, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya atıfta bulunarak, "Başkan Biden'ın bu programlara yatırım yapmayı teklif ettiği 4 milyar ABD dolarının, programların Orta Amerika'nın üç ülkesinde genişletilebilmesi için ABD hükümeti ve Kongresi tarafından verilmesini umuyoruz" dedi. El Salvador, Lopez Obrador'un Perşembe günü Guatemala'dan başlayan Orta Amerika ve Karayipler bölgesine yaptığı çalışma ziyaretinin ikinci durağı. Lopez Obrador daha sonra Honduras, Belize ve Küba'yı ziyaret edecek.

Xinhua / Güncel