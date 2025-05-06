Meksika, Çelik ve Tekstil Sektörlerini Koruma Stratejisi Açıkladı

MEKSİKO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Meksika hükümeti, ülkenin çelik, tekstil ve ayakkabı sektörlerini koruyup güçlendirmeye yönelik bir strateji açıkladı.

Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, pazartesi günü yaptığı açıklamada Meksika Planı girişimi kapsamındaki stratejinin, yerli üretim ve istihdamı koruyup güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, ülkenin "Hecho en Mexico" (Meksika Malı) kampanyasının haziranda başlayacağını söyledi.

Çelik sektörüne yönelik önlemler kapsamında çelik ürünleri ithal etmek isteyen şirketlerin, Ekonomi Bakanlığı'na kayıt yaptırıp bulundukları yere bakılmaksızın çelik fabrikaları hakkında talep edilen ayrıntılı bilgileri sağlaması gerekiyor.

Ebrard, söz konusu önlemlerle ithalatçıların gümrük vergilerini aşmalarının önlenmesinin amaçlandığını söyledi.