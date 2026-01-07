Haberler

Meksika Devlet Başkanı: ABD ile Diyaloğu Sürdürme Taraftarıyız, Yabancı Müdahaleye Karşıyız

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için asker göndermesi önerisine karşı, yabancı müdahaleye karşı olduklarını ve diyalog ile işbirliğine önem verdiklerini ifade etti.

MEKSİKO, 7 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere ülkeye ABD askeri göndermeyi önermesi üzerine, ülke yönetimine yönelik her türlü yabancı müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

Sheinbaum salı günkü basın toplantısında uyuşturucu kaçakçılığıyla etkili mücadele yolunun, ortak sorumluluk ve ulusal egemenliğe yönelik sarsılmaz bir saygı çerçevesinde kurulacak diyalog ve ikili işbirliği olduğunu belirtti.

ABD ile iletişim kanallarını kapatmadan kararlı ve ilkeli bir tutum sergilediklerini ifade eden Sheinbaum, "Öncelik açısından diyaloğu her şeyin üstünde tutuyoruz. Kendi tutumumuz ve ilkelerimiz belli. Bununla beraber her zaman ABD hükümeti ile diyalog kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Sheinbaum, birlikte çalışmanın uygun yolunun, diplomatik kanalları güçlendirmek ve karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliği ilkelerine dayalı anlaşmalarla ilerlemekten geçtiğini vurguladı.

Organize suçlarla mücadelede üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Sheinbaum, ABD'nin de kendi topraklarında silah kaçakçılığı, uyuşturucu dağıtımı ve kara para aklamayı önlemek için üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

